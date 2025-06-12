n11'in DMSF Holding'e Devri Tamamlandı

n11'in DMSF Holding'e Devri Tamamlandı
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Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu n11, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından 11 Haziran itibarıyla DMSF Holding'e devredildi. Bu devrin, n11'in büyüme potansiyelini destekleyecek uzun vadeli bir yolculuk olduğu ifade edildi.

Rekabet Kurumu'nun onayının ardından N11'in DMSF Holding'e devri 11 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin öncü e-ticaret platformlarından N11'in DMSF Holding'e devrine ilişkin satın alma süreci, 11 Haziran itibarıyla hisse devrinin gerçekleşmesiyle tamamlandı.

DMSF Holding, bu stratejik yatırımla Türkiye e-ticaret pazarında faaliyet göstermeye başlarken N11'in bugüne kadar oluşturduğu değer üzerine yeni fırsatlar inşa etmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu iş birliğinin N11'in büyüme potansiyelini destekleyecek uzun soluklu bir yolculuk olarak görüldüğü belirtildi.

DMSF Holding CEO'su Simon Schmid, konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin e-ticaret sektörü, teknolojik dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Pazardaki güçlü büyüme, tüketicilerin e-ticarete artan ilgisi ve sektördeki konsolidasyon beklentimizin yansıması olarak yaptığımız yatırım, sürekli büyüyen Türkiye e-ticaret pazarına inancımızı ve N11'in bu alandaki gücüne duyduğumuz güveni gösteriyor" dedi.

Şirketin birikimine ve deneyimine güvenlerinin tam olduğunu belirten Schmid, n11 ile geleceğin alışveriş alışkanlıklarını oluşturacak ekosistem için gerekli altyapı yatırımlarını yapacaklarını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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