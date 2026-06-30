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MÜSİAD SAMEKS haziranda 44,3 puan oldu

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MÜSİAD tarafından açıklanan SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 44,3 seviyesine düştü. Hizmet ve sanayi sektörlerindeki gerileme endeksi eşik değerin altına çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak 44,3 seviyesine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in haziran ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda geçen aya göre 4,8 puan azalarak 44,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 7,2 puan düşüşle 44,5'e, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 1,4 puan azalarak 45,4 seviyesine geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinin tamamı gerileyerek, Bileşik Endeksin genel seyrini aşağı yönlü etkiledi.

Böylelikle mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi haziranda 44,3 puanla eşik değerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt
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