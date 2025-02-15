MÜSİAD Malatya: Türkiye Üretimde İstikrarlı İlerliyor

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Türkiye'nin küresel krizlere rağmen üretim, yatırım ve ihracatta istikrarlı ilerlediğini belirterek, iş dünyasının çözüm odaklı stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin üretim, yatırım ve ihracatta istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Akçin, iş dünyasının zorluklara karamsar bir bakış açısıyla değil, çözüm odaklı ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminin iş dünyasıyla daha fazla istişare ortamı oluşturduğunu ve reform süreçlerine katkı sunma imkanı sağladığını belirten Akçin, enflasyonla mücadelenin yanı sıra yapısal reformların da ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bazı açıklamaların ekonomik kalkınma odağından uzak ve toplumsal huzuru zedeleyici bir içerikte olduğunu üzülerek gözlemlediklerini dile getiren Akçin, "Bu tür yaklaşımlar yerine, ülkemizin kalkınma sürecine yapıcı katkılar sunulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

MÜSİAD Malatya olarak, ekonomik istikrarın korunması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirten Akçin, iş dünyasının birlik içinde hareket etmesinin ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti. - MALATYA