MÜSİAD tarafından 'Gıda Tedarikçi Günü'26' programı düzenlendi
MÜSİAD, gıda sektörünü odağına alan Gıda Tedarikçi Günü'26 etkinliğini düzenleyerek, büyük zincir marketler, üreticiler ve tedarikçiler arasında işbirlikleri geliştirdi. Etkinlikte gerçekleştirilen 1095 B2B randevu ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirdiği Tedarikçi Günleri etkinliklerini bu kez gıda sektörü odağında hayata geçirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Gıda Tedarikçi Günü'26" programı, gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek önemli işbirliklerine zemin hazırladı.

Program kapsamında, büyük zincir marketler, gıda üreticileri, tedarikçiler ve sektör temsilcileri aynı platformda buluşurken, 30 firma etkinlikte aktif olarak yer aldı.

Gün boyunca gerçekleştirilen 1095 B2B randevu, programın iş dünyası açısından somut ve yüksek etkileşimli çıktılar ürettiğini ortaya koydu. Etkinlik alanında ayrıca 27 firma, ürün ve çözümlerini tanıtmak üzere stant açarak katılımcılarla birebir temas kurdu.

Gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen organizasyon, sektörün mevcut ihtiyaçlarını ve geleceğe dönük beklentilerini ele alma imkanı sundu.

Büyük zincir marketlerin satın alma ekipleri ile üretici firmaların birebir görüşmeler gerçekleştirdiği programda, yeni işbirliklerinin temelleri atıldı.

Etkinlik boyunca gıda arz güvenliği, sürdürülebilir üretim, kalite standartları, yerli ve milli üretimin tedarik zincirindeki rolü ile sektörün yapısal dönüşüm ihtiyacı gibi başlıklar da gündeme taşındı.

Katılımcılar, karşılıklı deneyim paylaşımı ve doğrudan temas sayesinde daha verimli ve uzun vadeli ticari ilişkiler kurma fırsatı yakaladı.

Program kapsamında ayrıca, sektöre değer katan firmaları ve girişimleri teşvik etmek amacıyla MÜSİAD Gıda Vizyon Ödülleri takdim edildi. Yenilikçi yaklaşımlar, güçlü marka yapıları, girişimcilik ruhu ve sürdürülebilirlik odağında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalar, çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
