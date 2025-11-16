MÜSİAD'dan Finike'ye Destek Ziyareti

MÜSİAD Antalya Şubesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) yürüttüğü "Yerel Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz" projesine Finike ayağında aktif destek vererek yerel üreticinin ve bölgenin ekonomik değerlerine destek verdi.

Proje kapsamında Finike'nin dünyaca ünlü portakal bahçelerini ziyaret edilerek üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekilen programda, Finike portakalının ekonomik ve kültürel değeri vurgulandı.

Akgül: "Yerel üreticinin yanında olmak MÜSİAD'ın temel sorumluluklarından biridir"

Programda konuşan MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Finike ziyaretinin hem bölge üretimine destek hem de yerel değerlere sahip çıkma yönünde anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti: Akgül, Üreticimizin yanında durmak, Antalya'nın yerel değerlerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Finike portakalı bu bölgenin hem bereketi hem de marka değeridir. Biz de bu projenin Finike etabında yer alarak, üreticimize destek vermekten büyük memnuniyet duyduk" dedi.

AGC Başkanı İdris Taş ise "Antalya'nın tüm yerel değerlerine sahip çıkmak için yürüttüğümüz bu projede MÜSİAD'ın Finike'de yanımızda olması bizleri memnun etti. Finike portakalının doğru anlatılması için iş birliklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANTALYA