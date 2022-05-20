Muş, bölgenin hayvancılık merkezi haline geliyor - Haberler

1 milyon 250 bin küçükbaş, 335 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, hayvan sahipleri tarafından tercih edilen meralar bölgenin cazibe merkezi haline geldi.

Zengin florası ve soğuk su kaynakları nedeniyle özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından tercih edilen Muş yaylaları ve meraları, bugünlerde Güneydoğu illerinden bölgeye getirilen küçükbaş hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Güneydoğu illerinde havaların ısınmasıyla birlikte göçerlerin yoğun olarak tercih ettiği Muş, adeta bölgenin hayvancılıkta parlayan yıldızı haline geldi.

"3 milyon 660 bin dekarlık alanda meralarımız bulunmaktadır"

Muş'ta hayvancılık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş'un özellikle tarım ve hayvancılık konusunda önde olan illerden biri olduğunu söyledi. Nüfusun yüzde 52'sinin genellikle kırsalda yaşadığını kaydeden Gün, "Bundan dolayı tarım ve hayvancılık ilimiz için öncelikli konulardandır. 8 milyon 660 bin dekarlık arazi varlığı içerisinde 3 milyon 570 bin dekar tarım arazimiz, 3 milyon 660 bin dekarlık alanda da mera alanımız bulunmaktadır. Bu yıl yağışlarla beraber orta seviyedeki meralarımız yüksek bir verime ulaşmış durumdadırlar" dedi.

"Güneyden gelen 330 bin civarında hayvan meralarımızdan faydalanmaya başlamıştır"

Muş'ta 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin de küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğunu belirten Gün, "Özellikle meralar küçükbaş hayvancılık için çok önemli bir konuma sahiptir. Onun için güney illerimizde kışlaklardan sonra nisan, mayıs aylarında ilimize hayvan göçleri başlamakta. Şu anda güney illerimizden 330 bin gibi bir hayvan bu meralarımızdan faydalanmaya başlamıştır. Büyükbaş hayvancılıkta 15. sırada, küçükbaş hayvancılıkta da 12. sıradayız. 2021 yılı içerisinde 393 bin ton süt, 17 bin 500 ton gibi bir et verimi hayvancılıktan sağlanmış ve Muş ilimizin ekonomisine katkı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Meralarda tespit ve tahdit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tespitlerimiz tamamlanmıştır. 3 milyon 660 bin dekarlık bir alanda mera tespitlerimizi yapmış bulunmaktayız. Bunun yanında meralarımızın hem korunması hem de hayvan refahı için ilgili projelerimiz devam etmektedir. Bu maksatla 2021 yılı içerisinde 23 köyümüzde 46 gölgelik yaparken, 2022 yılında da 46 köyümüze 92 gölgelik kazandırmayı hedefliyoruz. Muş ilimizin hem iklim yapısı hem de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine elverişli olmasından dolayı önümüzdeki yıllarda güney illerimizdeki sıcaklık artışlarıyla beraber buraya bir talep olacaktır. 330 bin gibi mevcut bir hayvan varlığı da meralarımıza göç etmiş bulunmakta ve buradan faydalanmaktadırlar. Meralarımızın kalitesinin artırılması ve münavebe sistemiyle inşallah cazibeli iller arasına gireceğiz." - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi