Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitleriyle adından söz ettiren Muhammed Nur Nahya'dan dikkat çeken bir skeç geldi.

Muhammed Nur Nahya, skecinde asgari ücretle geçinmeye çalışanların durumunu Suriye'deki yaşam koşullarıyla kıyasladı. Bu çarpıcı benzetme, ironi ve eleştiriyi bir araya getirerek izleyicilere farklı bir bakış açısı sundu.