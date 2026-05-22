Muğla'nın Nisan ayı ihracatı 108 Milyon doları aştı

TÜİK verilerine göre Muğla'da Nisan 2026'da ihracat 108,2 milyon dolar, ithalat 47,2 milyon dolar oldu. Kent, yaklaşık 61 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla'da 2026 yılı Nisan ayında genel ticaret sistemi kapsamında ihracat 108 milyon 176 bin 606 dolar, ithalat ise 47 milyon 151 bin 467 dolar olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre Muğla, Nisan ayında yaklaşık 61 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. İhracat rakamlarının ithalatın üzerinde gerçekleşmesi, ilin dış ticarette güçlü performansını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Muğla'nın özellikle tarım, su ürünleri, madencilik ve turizm bağlantılı sektörlerdeki üretim ve ihracat kapasitesi, kentin ekonomik hareketliliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Yetkililer, önümüzdeki aylarda ihracat rakamlarının daha da artmasının beklendiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
