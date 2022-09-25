Muğla ekonomi haberleri | Mega yat "Anna" Marmaris'te Ekonomi Haberleri Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi limanında Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki "Anna" isimli mega lüks yat, demirledi. Muğla'nın Marmaris ilçesi limanında Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki "Anna" isimli mega lüks yat, demirledi. Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırılan ve yaklaşık bir hafta limanda kalacağı belirtilen yatın, körfezden geçişini turistler ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf ve videosunu çekti. Yaklaşık 110 metre uzunluk ve 18 metre genişliğindeki yatta, 8 lüks kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor. 36 personelin görev yaptığı 4 katlı yatta güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter pisti yer alıyor. Öte yandan Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, körfezin açıklarında beklerken, 86 metre uzunluğundaki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde bulunuyor. Ekonomi Kaynak: AA / Sabri Kesen Cayman Adaları Marmaris Muğla Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Muğla ekonomi haberleri | Mega yat 'Anna' Marmaris'te - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.