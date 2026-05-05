"MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 471 yolcusuyla geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer, 3 bin 471 turist getirdi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki gemide, 3 bin 471 yolcu ve 1276 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

"MSC Divina"nın, gece saatlerinde demir alarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
