Motorine dev zam bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren litre başına 2,05 lira zam gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt piyasasını etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrol, yüzde 0,30 düşüşle 68,93 dolardan işlem görürken, yılbaşından bu yana yaklaşık %8 değer kaybetti. Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik, Türkiye'de pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE 2.05 TL ZAM GELİYOR

Son gelişmelere göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,05 lira zam gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Mevcut fiyatlara göre; İstanbul'da ortalama 52,21 TL seviyesinde satılan motorin, zammın ardından 54,26 TL'ye çıkacak. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 52,89 TL, Ankara'da 53,68 TL, İzmir'de ise 54 TL seviyelerinde sabit kalacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin 52.89 TL

Motorin: 52.19 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53.68 TL

Motorin: 53.15 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 43.48 TL

LPG: 26.33 TL

Adana

Benzin: 54.56 TL

Motorin: 54.06 TL

LPG: 26.89 TL

PETROL FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol fiyatları; arz-talep dengesi, küresel ekonomik görünüm, OPEC+ ülkelerinin üretim kararları ve jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Dolar kurundaki değişimler de fiyatların iç piyasaya yansımasında önemli rol oynuyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
