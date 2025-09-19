Mondihome Üç Yeni Mağaza Açtı

Haberler

Mondihome, Kırıkkale ve Ankara'da toplam üç yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Genel müdür Özkan Yıldırım, mağazaların güçlü üretim altyapısı ve yenilikçi tasarımlarıyla müşterilerin yaşam alanlarını dönüştüreceklerini belirtti.

Mondihome, biri Kırıkkale, ikisi Ankara'da olmak üzere üç yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mondihome, yurt genelinde hız verdiği bayilik yapılanma çalışmalarına bir yenisini ekleyerek aynı gün üç mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Biri Kırıkkale, ikisi Ankara'da olmak üzere toplam üç mağazasının açılışına, genel merkez marka yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, kuruldukları günden bu yana güçlü üretim altyapıları ve sürekli kendini yenileyen profesyonel tasarım anlayışlarıyla müşterilerinin yaşam alanlarını dönüştürdüklerini, evlerini birer yuva haline getirdiklerini belirtti.

Açılışını gerçekleştirdikleri mağazalarının kurumsal kimliği, geniş ürün yelpazesi ve sunacağı eşsiz alışveriş deneyimiyle bulundukları bölgelerde bir numaralı tercih olacağına yürekten inandıklarını kaydeden Yıldırım, "Mağazalarımızın markamıza, bölgelerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

