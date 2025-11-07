Haberler

Moldova Enerji Bakanı Lukoil'in Faaliyetlerini Durduracağını Açıkladı

Güncelleme:
Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Lukoil'in 21 Kasım'da Moldova'daki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Hükümet, şirketin varlıklarının satın alınması için teklif sundu.

Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Rus enerji şirketi Lukoil'in, yaptırımlar nedeniyle Moldova'daki faaliyetlerini 21 Kasım'da sonlandıracağını açıkladı.

Junghietu, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabı üzerinden Lukoil'in Moldova'daki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Moldova hükümetinin, Lukoil'e ait bazı varlıkların satın alınması için teklif sunduğunu ifade eden Junghietu, "Kişinev havalimanındaki benzin depolarının Lukoil'den alınması için teklifte bulunduk." bilgisini verdi.

Teklifin 17 Kasım'a kadar değerlendirilmesi gerektiğini belirten Junghietu, "Çünkü Lukoil, 21 Haziran'da ABD yaptırımları nedeniyle Moldova'daki faaliyetlerini sonlandıracak." ifadesini kullandı.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini yapan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada söz konusu satış için Gunvor ile anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini açıklamış, Gunvor da söz konusu teklifi geri çektiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
