Mobilite Şirketi Martı, New York Borsası'nda İşlem Görmeye Başladı

Hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayan mobilite şirketi Martı, New York Borsası'nda bugün gong çalacak. Şirketin CEO'su Oğuz Alper Öktem, açıklamalarda bulunarak törenin önemini vurguladı. Gong töreni kapsamında bir dizi kutlama etkinliği de düzenlenecek.

Hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayan mobilite şirketi Martı, New York Borsası'nda bugün gong çalacak. Tören öncesi açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Şimdi bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım" dedi. Gong töreni kapsamında bir dizi kutlama etkinliği de düzenlenecek.