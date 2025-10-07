Mitsubishi Electric Türkiye, Yeni Eğitim Merkezi ME LAB'i Açtı

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, iş ortakları ve çalışanlarına yönelik kapsamlı teknik ve kişisel gelişim programları sunacak yeni eğitim merkezi ME LAB'in açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 200'ü aşkın iş ortağından oluşan bayi ve yetkili servis ağıyla hizmet sunan Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, iş ortaklarına yönelik yeni eğitim merkezini servis binasında devreye aldı.

ME LAB'in açılışına Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu ve Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar katılım sağladı.

Mitsubishi Electric'in global bilgi birikimi ve yenilikçi teknolojilerini Türkiye'deki paydaşlarıyla buluşturacak merkez, iklimlendirme sektöründe kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak.

Bu yıla yönelik sektörel öngörüleri doğrultusunda iş ortaklarıyla paylaştığı hedefleri şeffaflık, güvenilirlik, dijitalleşme ve verimlilik, müşteri odaklılık ve sahadaki ayak izini artırma temel ilkeleri üzerine inşa eden şirket, bu değerler ışığında iş ortaklarıyla güçlü, interaktif ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Yeni eğitim merkezi, satış ve servis iş ortaklarının yanı sıra Mitsubishi Electric çalışanlarına yönelik kapsamlı eğitim programları sunacak. Katılımcılar, teorik derslerin yanı sıra cihazların başında birebir pratik yaparak bilgi ve becerilerini geliştirebilecek.

Merkezde, ürünlerin montajı, devreye alınması ve arıza çözümleri gibi teknik konuların yanı sıra müşteri hizmetleri ve iletişim tekniklerini içeren eğitimlere de yer verilecek. Böylece sektör profesyonelleri, teknik uzmanlığın yanında müşteriyle daha etkili iletişim kurma ve işbirliği becerilerini de güçlendirecek.

Yüz yüze ve çevrim içi eğitimler bir arada sunulacak

Yeni eğitim merkezi, Mitsubishi Electric Türkiye'nin uzman eğitmenleri ve dış eğitmenler tarafından yürütülecek kapsamlı bir programla desteklenecek. Eğitimler, yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Klima Sistemleri Eğitim Platformu'nda sunulan e-öğrenme içerikleriyle farklı katılım seçenekleri de sağlanacak. Hem teorik hem de pratik olarak Mitsubishi Electric'in geniş ürün gamı üzerinde verilen bu eğitimler, esnek katılım imkanı ve interaktif bir yapı sağlayacak.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Zeki Kalaycılar, iş ortaklarını süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ve sürdürülebilir başarılara öncelik verdiklerini belirtti.

Yeni eğitim merkezini tüm paydaşların gelişim yolculuğuna değer katmak için hayata geçirdiklerine değinen Kalaycılar, "Burada katılımcılarımız, yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmayacak, uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirerek sektöre daha donanımlı bir şekilde katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.