Rusya: BRICS'in küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, küresel ekonomi ve lojistik rotalardaki dönüşüm nedeniyle BRICS ile G7 ve AB arasındaki farkın daha da artmasının beklendiğini söyledi. BRICS'in dünya ekonomisindeki payının yüzde 40'a ulaştığını belirtti.

Mişustin, BRICS nezdindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Yönetim Kurulu'nun başkent Moskova'daki toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

BRICS'in dünya ekonomisindeki payının yüzde 40'a ulaştığını belirten Mişustin, bunun G7 ve AB'nin payından önemli oranda yüksek olduğunu ifade etti.

Mişustin, "Bu farkın, ekonomide ve lojistik rotalarda yaşanan dönüşüm nedeniyle daha da büyümesi bekleniyor." dedi.

NDB'nin, önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Mişustin, "NDB, ülkelerin kendileri için kilit alanları belirlemelerine, en iyi kalkınma araçlarını seçmelerine ve iş dünyasının erken aşamalarda ve uzun vadeli yatırım yapmaya hazır olacağı koşulları oluşturmalarına yardımcı olacak uluslararası bir inovasyon bankası olmak için gereken her şeye sahip." dedi.

Mişustin, NDB'nin bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde projeyi onayladığını belirterek, bunun ulaştırma, enerji ve belediye altyapılarına katkı sunduğunu kaydetti.

BRICS ülkelerinin 2014'te kurduğu NDB, birlikteki ve gelişmekte olan ülkelerde altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse ediyor. Banka, ulaştırma, enerji, inşaat, dijital ve sosyal alanlarda projelere finansman sağlıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
