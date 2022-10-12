Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiriyor! Arama ve SMS ücretlerine zam geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil azami ücret tarifelerine zam kararı aldı. Buna göre, cep telefonundan yapılan yurt içi aramaların dakika ücreti 1,55 TL'ye, yurt dışı aramaların ise 15,42 TL'ye yükseltildi. Her iki ücrete de yüzde 25 civarında zam geldi. Yurt içi sms ücreti ise 1,1 TL'ye çıkarken, yurt dışı SMS ücreti 2,7 TL oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan karara göre, mobil azami ücret tarifelerinin yenilendi. Böylece BTK'nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararıyla mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalar için azami ücret dakika başı 1,55 TL'ye, yurtdışı arama ücreti de 15,42 TL'ye çıkartıldı.

YÜZDE 25 ZAM

Önceki tarifede yurt içi aramalar 1,23 TL olarak belirlenmişti. Yurtdışı arama ücreti ise dakika başı 12,23 TL olarak belirlenmişti. Her iki ücrete de yüzde 25 civarında zam geldi.

SMS ÜCRETİ 1,1 TL OLDU

BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan listeye göre yurt içi kısa mesaj ücreti 0,9 TL'den 1,1 TL'ye yükseltildi. Yurt dışı kısa mesaj ücreti ise 2,1 TL'den 2,7 TL'ye yükseltildi.Açma kapama ücreti 54,27 TL'den 68,46 TL'ye, numara değiştirme ücreti ise 53 TL'den 67 TL'ye yükseltildi.

BTK tarafından bugün yayımlanan ve ekim ayı başından itibaren geçerli olan Mobil Azami Ücret Tarifeleri şöyle: