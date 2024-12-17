Milas-Bodrum Havalimanı'nda Kasım Ayında 121 Bin Yolcu Uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Kasım ayında 121 bin 920 yolcuya ve Bin bin 699 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Kasım ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 930 ton.

2024 yılının ilk 11 ayında Milas-Bodrum Havalimanından 40 bin 685 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 4 milyon 276 bin 170 kişiye ulaştı. 11 ayda taşınan yük miktarı ise 45 bin 551 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA