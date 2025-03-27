Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk İki Ayında 188 Bin Yolcu Ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk iki ayında 188 bin 569 yolcuya ve 2 710 uçağa hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Şubat ayında hizmet verilen 83 bin 984 yolcu sayısının yanında 569 ton yük taşındı. - MUĞLA