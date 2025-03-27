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Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk İki Ayında 188 Bin Yolcu Ağırladı

Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk İki Ayında 188 Bin Yolcu Ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında Milas-Bodrum havalimanının 188 bin 569 yolcu ve 2 710 uçağa hizmet verdiğini açıkladı. Şubat ayında ise 83 bin 984 yolcu taşındı ve 569 ton yük nakledildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk iki ayında 188 bin 569 yolcuya ve 2 710 uçağa hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Şubat ayında hizmet verilen 83 bin 984 yolcu sayısının yanında 569 ton yük taşındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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