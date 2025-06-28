Milas-Bodrum Havalimanı 2025 İlk 5 Ayda 918 Bin Yolcu Ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin açıkladığı verilere göre, Milas-Bodrum Havalimanı 2025 yılının ilk 5 ayında toplam 918 bin 020 yolcuya ve 9 bin 637 uçuşa hizmet verdi. Mayıs ayındaki yolcu sayısı ise 406 bin 151 olarak kaydedildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk 5 ayında 918 bin 020 yolcuya ve 9 bin 637 uçuş trafiğine hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mayıs ayında hizmet verilen yolcu sayısı 406 bin 151 kişi, uçak sayısı 3 Bin 364 ve taşınan yük miktarı da 4 bin 274 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi