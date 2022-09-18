Balık sezonu açıldı! Tezgahlarda palamut 20 TL'den satılıyor

1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı.Balıkçılar deniz, müşteriler ise balık özlemini sonlandırdı. Peki bu lezzet sofralara kaç TL'ye gelecek, denizlerde balık var mı ve bu sezon hangi balık daha fazla? Bizde bu sorunun cevaplarını merak ettik, bir pazarı ziyaret ettik. Tezgahlarda en çok palamut var, tanesi ise 20 TL'den başlıyor.

Balık sezonu açıldı. Tekneler motorlarını balık avı için çalıştırdı. Müşteriler de özlemini çektikleri balık için tezgahlara akın etti. Tezgahlarda ki fiyatlar ise yüzleri güldürüyor. Balık bol olunca satışta fazla oluyor. Bu sene hem alıcının hem de satıcı alışverişten memnun kalıyor.

PALAMATUN TANESİ 20 TL

''Mevsimlerden palamut, tane 20 TL'' böyle diyor balıkçı esnafı. Şuan da palamutun zamanı olduğunu söyleyen esnaf, en küçük palamutun 20 TL' den başlayarak 50 TL'ye kadar çıktığını ifade ediyor. Pazarda palamut fiyatları bu hafta ;20,25,40 ve 50 TL olmak üzere değişiyor. Fiyatlar palamutun boyutu ve kilosuna göre de değişiyor.

HAMSİ AVINA ÇIKMIYORLAR

Pazarda dikkatimizi çeken ise hamsinin az olması ve fiyatının düşük olmasıydı. Fiyatların genel olarak palamutta düşük olmasının nedenini sorduğumuzda balıkçı, palamutun bol olduğunu ve bu zamanda mevsimi olduğunu söylüyor. Hamsinin pahalı olmasının nedenini ise, teknelerin palamut avladığını ve hamsi avına çok fazla çıkmadığını söylüyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Öte yandan balık fiyatları adeta borsaya benziyor. Bir hafta yüksek olan fiyatlardan ertesi hafta düşük olabiliyor. Balık fiyatlarını da havalar belirleyecek. Havalar kötü giderse balık fiyatı artabilir. Şuanda olduğu gibi iyi devam ederse balık daha da ucuzlayabilir.