MEVKA ve KTO iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme semineri

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Ticaret Odası (KTO) Dış Ticaret Merkezi iş birliğiyle "İhracatta Doğru Hedef Pazar Tespiti ve Müşteri Bulma Yöntemleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen programa Konya'da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri yoğun katılım sağladı. Programın açılışında konuşan KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Genel Müdürü Seyfi Suna, "Bir ülkenin ekonomik büyümesine, uluslararası ilişkilerine ve işletmelerin rekabet gücüne olumlu etkileri olan ve bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin başka ülkelere satılması şeklinde tanımlanan ihracatın, günümüzde sadece firmalar ve şehirler açısından değil aynı zamanda dünya üzerinde yer alan ülkeler açısından da büyük bir önem kazandığını görüyoruz. Konya Ticaret Odası olarak bizim de üyelerimizin ve bölgemizde yer alan firmalarımızın ihracatlarını artırmaları noktasında pek çok çalışmamız mevcut. Şu an içerisinde bulunduğumuz Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüzde, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi, Model Fabrika, Siber Güvenlik Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi, Akıllı Teknolojiler Merkezi, Fuar Şubesi gibi pek çok birim yer almakta ve bu yapılarda şehrimizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunmak üzere yine şehrimizde yer alan paydaşlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütülmektedir. Dış Ticaret Merkezimiz tarafından uzun bir süredir verilmeye devam eden ihracat koçluğu eğitimlerini Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından verilen teknik destek programları kapsamında sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezimizde firmalarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye personellerin yetiştirilmesi için çok farklı branşlarda eğitimler verilmekte ve burada yetişen kursiyerler Konya sanayimizde istihdam edilmektedir. Model fabrikamızda ise işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin deneyimsel öğrenme tekniklerinin kullanılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Enerji Verimliliği Merkezimizde ise Türkiye'de enerji tüketiminde ilk 10 il arasında yer alan şehrimizde enerji verimliliği önem ve eğilim düzeyinin olması gereken en üst noktaya getirilerek, enerji verimliliğine yönelik geniş bir yelpazede sanayi sektörüne hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Gerek bu birimlerimizin çalışmalarında ve gerekse de ihracat ortamının iyileştirilmesi çalışmalarımızda Mevlana Kalkınma Ajansı'mızla birçok ortak çalışmamız mevcut. Verdikleri desteklerden ve işbirliklerinden dolayı ajansımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı da "Firmaların uluslararası rekabette ellerini güçlendirmek ve ticaret hacimlerini arttırmak adına ülkemizde başta devletimiz olmak üzere, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu yönde pek çok çalışma yürütülmektedir. Bu bağlamda, ajans olarak bizler de bölgemizin dış ticaret ortamının iyileştirilmesi ve bölgede yer alan işletmelerin ulusal ve küresel düzeyde daha rekabetçi hale getirilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan uyguladığımız mali ve teknik desteklerle bölgemizde yer alan KOBİ'lerimizin ekonomik açıdan gelişimini hedeflerken diğer yandan da bölgemizdeki firmaların ihracatlarını artırmaları, yeni pazarlara ulaşmaları noktasında da faaliyetler gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bölgemizdeki paydaşlarımız ile birlikte fuarlara katılım sağlıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde işadamlarının katılımlarıyla B2B (İkili iş görüşmeleri) programları düzenliyor, ülke tanıtım ve ihracat konulu toplantılarımızda firmalarımızı bilgilendiriyor, yabancı işadamları heyetlerini bölgemizde ağırlayarak yeni iş bağlantılarının ve ticari köprülerin kurulmasına zemin hazırlıyoruz. Bununla birlikte, kurum olarak, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ancak hiç ihracatı olmayan firmaları ihracat yapar hale getirmek, ihracat yapan firmaların ise yeni hedef pazarlara ve yeni müşterilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla ihracat koçluğu ve danışmanlığı desteğini de uzun bir süredir ajansımız tarafından imzalanan protokol kapsamında yine ajansımız desteği ile Konya Ticaret Odası bünyesinde kurulan KTO Dış Ticaret Merkezi ile birlikte yürütmekteyiz. Desteği vermeye başladığımız günden bugüne kadar Konya'dan 22, Karaman'dan ise 6 olmak üzere toplamda 28 firmaya ihracat koçluğu hizmeti sunulmuş, ürün bazında bin 250'den fazla hedef pazar tespiti yapılmış, 140 bin nokta atışı ve potansiyel yurtdışı firma bilgisi paylaşılmış, 60'tan fazla kişiye hedef pazar analizi, teslim ve ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler ve işlevleri, trademap ve müşteri istihbaratı gibi pek çok konuda detaylı eğitimler verilmiştir. Ajans olarak yine kısa bir süre önce ilan ettiğimiz İmalat Sanayiinde Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında ihracat koçluğu danışmanlığı hizmetinin ajansımız tarafından desteklenmeye devam ettiğini ve eğitimlerin KTO Dış Ticaret Merkezi tarafından verileceğini ifade ederek, KOBİ'lerimizden bu yönde başvuru beklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bugünkü seminerimizin odak noktası olan ihracat konusunda şehrimizin performansına bakacak olursak, Konya'nın ülkemizin tahıl ambarı olmasının yanı sıra özellikle son yıllarda üretim alanında yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya başladığını ve 80'den fazla sektörde üretim yapan ve ürettiğini de 180'den fazla ülkeye satan bir üretim ve ticaret merkezi haline geldiğini görüyoruz. 2000 yılında 87 milyon dolar ihracat rakamına sahip olan Konya, 2023 yılına gelindiğinde 3,36 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış ve 24 yılda ihracatını 39 kat arttırmıştır. Bununla birlikte kayıtlı ihracatçı firma sayısı bu süre içerisinde 7-8 kat artarak 3 bin 400'ün üzerine çıkmıştır. Ayrıca, imalat sanayiinin ihracattaki payının yüzde 93,5'ten fazla olması, üretim odaklı bir ihracat anlayışının benimsendiğini göstermesi açısından oldukça sevindirici bir gelişmedir. Son güncel rakamlara baktığımızda 1,62 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Konya, bu sonuçla 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir şehir konumunda yer almaktadır. Şehrimizin elde ettiği bu rakamların daha da yukarılara çekilmesi, bölgemizde yer alan firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması için kurum olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade ederek, programın düzenlenmesinde büyük katkı sunan Konya Ticaret Odamıza, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Genel Müdürü Seyfi Suna'ya, KTO Dış Ticaret Merkezi Müdürü Ferit Meriç'e ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor, programın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen KTO Dış Ticaret Merkezi Müdürü Ferit Meriç de katılımcılara yönelik olarak yaptığı sunumunda, hedef ülke bulma, dış ticarette pazar araştırması, ihracatı arttırma, ihracata başlama gibi konularda bilgiler aktardı. - KONYA