Metro Türkiye'den işlenmiş levrek ve çipura seçenekleri

Metro Türkiye, profesyonel mutfakların hazırlık süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla levrek ve çipurayı temizlenmiş bütün ve fileto seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, balık reyonlarındaki zengin çeşitliliği ile profesyonel mutfakların zaman ve maliyet yönetimini desteklemeyi sürdürüyor.

Levrek ve çipurayı temizlenmiş bütün balık ve fileto olmak üzere iki farklı versiyonla tezgahlara taşıyan Metro Türkiye, ürünlerini bütün halde satışa sunulan balıklarla aynı hasat sürecinden geçiriyor.

Uzman ekiplerce işlenen ve soğuk zincir kırılmadan reyonlara ulaştırılan işlenmiş levrek ve çipuralar, şeflere mutfaktaki temizleme sürecini kolaylaştıran pratik bir tedarik modeli sunuyor.

Metro Türkiye'nin Metro Chef markasıyla sunduğu işlenmiş levrek ve çipura çeşitleri, tezgahlarda bütün halde satışa sunulan taze balıklarla aynı kalite ve tazelik standartlarında hazırlanıyor.

Açık denizlerdeki kafeslerde yetiştirilen ve 149 ayrı kalite kontrol sürecinden geçen ürünler, hasat edildikleri gün tedarikçiler tarafından temizlenerek hazırlanıyor. Ürünler, süreç boyunca soğuk zincir korunarak reyonlara ulaştırılıyor.

Mutfaklarda ayıklama ve temizleme ihtiyacını ortadan kaldıran uygulama, hazırlık sürecini de kolaylaştırıyor. Balığın iç organları, pulları ve kullanılmayan diğer kısımları önceden ayrıştırıldığı için temizlenmiş bütün balıkta yüzde 17-20, fileto ürünlerde ise yüzde 52-55 oranındaki mutfak firesi önleniyor.

Böylece işletmeler, satın aldıkları ürünün tamamını kullanılabilir net ağırlık üzerinden değerlendirerek maliyetlerini daha etkin yönetebiliyor.

İşlenmiş taze levrek ve çipura çeşitleri, Trabzon, Ordu, Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Marmaris ilçeleri hariç tüm Metro Türkiye mağazalarında satışa sunuluyor.

Kaynak: AA