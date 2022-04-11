Meşhur tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı - Haberler

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Meşhur tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı

Haberler.com - Ekonomi
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Tüm dünyada gündem olan ve sosyal medya platformlarından defalarca paylaşılan Ganalı erkeklerin yaptığı tabut dansı videosu NFT olarak 1 milyon dolara satıldı. Gelirin yarısı Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak.

Ganalı erkek dansçıların sosyal medyada gündem olan tabut dansı kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılmıştı. Ganalı dansçılar da NFT furyasına katılarakakım haline gelmiş "Tabut Dansı"nı (Coffin Dance) NFT olarak açık artırmaya çıkararak sattı.

1 MİLYON DOLARA SATILDI

Gana'da eski bir gelenek olan tabutları dans ederek taşıma ritüeline ait örüntüler 327 ETH değerinde satış gördü. 1 milyon dolara denk gelen bu satıştan elde edilen gelirin yüzde 50'si Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacağı açıklandı.

AÇIK ARTIRMA 1,5 SAAT SÜRDÜ

Açık arttırmayı Twitter'da @3fmusic kullanıcı ismiyle tanınan bir kullanıcı satın aldı. Bir NFT danışmanı olan Lucas Bean, tarafından düzenlenen açık artırma yaklaşık olarak bir buçuk saat sürdü.

Haberler.com - Ekonomi

NFT, Ekonomi, Güncel, Haberler

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