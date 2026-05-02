Mersin'de kayısı hasadı başladı, üretici verimden memnun

Mersin'in Mut ilçesinde tescilli sofralık kayısıda hasat başlarken, bu yıl 300 bin ton rekolte beklendiği, yaklaşık 3'te birinin de ise ihracat edilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Türkiye'de sofralık kayısı üretiminin önemli bir bölümünün üretildiği Mersin Mut'ta açık bahçelerde hasat başladı. Coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alandaki hasadına başlayan işçiler, tek tek topladıkları ürünleri hale gönderdi. Mikro klima özelliğine sahip, rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle dikkat çeken sofralık turfanda kayısının halden hem iç pazara hem de Orta Doğu ile, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan sofralık kayısıda bu yıl rekoltenin 300 bin ton ve ihracatın ise yaklaşık 100 bin ton olmasının beklendiği kaydedildi. Bu yıl soğuklamasını iyi aldığı için verimli olan kayısının kilogramı kalitesine göre 120 ile 250 liradan alıcı bulduğu ve üreticilerini sevindirdiği öğrenildi.

"Güzel rekolte bekliyoruz"

Bahçede hasat yapan üreticilerden Bülent Yerebasmaz, "Mersin Mut bölgesi Karadiken bölgesindeyiz. Mut olarak yoğun bir şekilde sofralık kayısı hasadımıza başladık. Kayısılarımız biliyorsunuz erkenci çeşitlerimiz, şuan 230 dönüme yakın bir alanda üretim yapıyoruz. Güzel rekolte bekliyoruz, bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Paketleme yapan işçilerden Sibel Çimen ise "İnşallah bereketli bir sezon olur. Kayısılarımızın fiyatları kalitesine göre 120-150, 200 ile 250 arası"diye konuştu.

Kayısı alımına başlayan hal esnaflarından Gürkan Acar, "Şu anda hasadına başlanan mikado cinsi ve matador cinsi tezgahlarımıza gelmektedir. Fiyatlarımız şuanda 150 ile 250 TL. Boyuna ve cinsine göre değişmektedir. İnşallah güzel bir hasat yılı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti