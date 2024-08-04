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Mersin'de İncir Hasadı: Üreticiler Altın Yılını Yaşıyor

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Mersin'in Mut ilçesinde sezonda 100 tona yakın hasat yapılan incirin kilogramı 80 TL'den alıcı bulmasıyla üretici altın yılını yaşıyor. İncir fiyatlarından memnun olan üreticiler, bu yıl emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldıklarını belirtiyor.

Mersin'in Mut ilçesinde sezonda 100 tona yakın hasat yapılan incirin kilogramı 80 TL'den alıcı bulmasıyla üretici altın yılını yaşıyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de hasatlar devam ediyor. Özellikle Mut ilçesinde bu dönemde yoğun olarak hasadı yapılan incir, tüketici tarafından yoğun talep görüyor. Talebin devam etmesi nedeniyle ilk hasatta 100 TL olan incir, yoğun dönemine rağmen 80 TL'den bahçeden alıcı buluyor. Gün doğarken hasat edilen ürünler, tüccarlar aracılıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu sene sezon bitene kadar yaklaşık 100 ton incirin hasat edilmesi bekleniyor.

Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün güldüğünü belirten Tüccar Mehmet Yıldız, "İncirin ilk hasadı bu yıl 100 lirayla başladı. Şuan ise 80 liraya alıyoruz. Fiyattan tüccar da memnun müstahsil de memnun" dedi.

Bu sene emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldıklarını belirten üreticiler de, geçen yıl fiyatların 20 ila 30 lira arasında seyrettiğini bu yıl ise 100 lirayla başlayıp şu an 80 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

İncir fiyatlarından bu yıl çok memnun olduklarını belirten üretici Bilal Oğuz, "İncir hasadının ortalarına yaklaşmamıza rağmen fiyatı 80 liradan alıcı buluyor. Bu da biz çiftçileri sevindiriyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. İncirden bu yıl çok güzel para kazanıyoruz"ifadelerini kullandı.

2024 yılı sezonunda iklim şartlarının incir için çok uygun geçtiğini en erken piyasaya incir sunabilecek Mut'tan başka bir bölge olmadığına değinen Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, yaklaşık 10 bin dekar araziye incir fidanı dikildiğini kaydetti.

İlçede yaklaşık 10 bin ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sağladığını belirten Yılmaz, bu yıl 100 bin ton rekolte beklediklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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