Merkezi Saklama Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve AECSD Dönem Başkanı Ekrem Arıkan, merkezi saklama kuruluşları arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, "Merkezi saklama kuruluşları olarak birlikte büyüyeceğiz. İşbirlikleri ile köprüler kurarak gelişeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren zirvenin kapanış oturumu, Manifest Executive Consultancy Kurucu Ortağı Osman Günsel Topbaş moderatörlüğünde, MKK Genel Müdürü ve AECSD Dönem Başkanı Arıkan ile AMEDA Başkanı Abdulla Jaffar Abdin'in katılımıyla yapıldı.

Ekrem Arıkan, zirvede dijitalleşmeden çeşitliliğe kadar birçok kavramın ele alındığını belirtti.

Dijitalleşmenin önemine dikkati çeken Arıkan, bu konu üzerine yıllardır çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Arıkan, bir diğer önemli konunun entegrasyon olduğunu belirterek, "Piyasalarımızı birbirine entegre etmeliyiz, yani piyasalar arasında köprüler kurmalıyız. Çeşitlendirme de önemli, yeni enstrümanlar, araçlar ve hizmetler geliştirerek piyasaları çok yönlü hale getirmeliyiz. Ayrıca güvenceleştirmeden bahsettik. Güvence sağlamanın önemini vurguladık. Küreselleşmeye de değindik, burada 40'tan fazla ülkeyi temsilen katılımcılar bulunuyor. Standartlaşmayı sağlamak ve birbirimizle daha fazla işbirliği yapmak için ortak yönler bulmalıyız. Demeteryalizasyon, eski bir kavram gibi görünse de hala önemini koruyor. Zirvede mevzuat düzenlemeleri de tartışıldı ve bu düzenlemelerin piyasalardaki kritik önemi vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Merkezi saklama kuruluşlarının verimlilik açısından yeni iş modelleri bulmaları gerektiğini de anlatan Arıkan, "Merkezi saklama kuruluşları olarak birlikte büyüyeceğiz. İşbirlikleri ile köprüler kurarak gelişeceğiz." diye konuştu.

"Zirvenin sloganı olan köprü kurma vizyonumuzu gerçekleştirdik"

AMEDA Başkanı Abdulla Jaffar Abdin de son iki gündeki etkinliğin hem makro hem de mikro düzeyde hizmet içi eğitim gibi bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in konuşmasına değinen Abdin, şunları kaydetti:

"Hükümetin enflasyonla ilgili vizyonunu anlattı ve tüm mikro ve makro ekonomik göstergelerin nasıl değerlendirildiğini ve gelecekle ilgili öngörülerini paylaştı. Sektörde bulunduğum sürece katıldığım en iyi network çalışmasıydı. Çok fazla merkezi saklama kuruluşu ve sektör paydaşlarıyla görüştük. AECSD ve AMEDA açısından çok önemli ve başarılı bir zirveydi. Zirvenin sloganı olan 'köprü kurma' vizyonumuzu gerçekleştirdik. Zirve aynı zamanda durum analizi ve ileriye dönük yol haritası hazırlamak açısından önemli bir kılavuz oldu. Dijital varlıklardan geleneksel varlıklarla ilgili çok güzel bilgiler edindik."

Zirve, kapanış oturumunun ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.