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Merkez'in faiz açıklamasında dikkat çeken detay: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştık

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Politika faizini yüzde 45'e yükselten Merkez Bankası'nın açıklama metninde dikkat çeken detaylar yer aldı. Açıklamada, "Kurul, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 42.50'den yüzde 45'e yükseltti. Açıklamada, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtildi.

FAİZ, 250 BAZ PUAN ARTIŞLA YÜZDE 45 OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çıkardı. Açıklama metninde ise önemli bilgiler yer aldı.

"GEREKLİ PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." denildi.

"KARARLAR, ENFLASYONU GERİLETECEK ŞEKİLDE BELİRLENMEYE DEVAM EDECEK"

Metin şu ifadelerle devam ediyor: "Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (8)

Muhalif:

Boş muhabbet borç varken üretim yoksa istediğin kadar sıkılaştır bu saatten sonra savaşlar çıkıp dünya nüfusunun azalması lazım . Başka çaresi yok

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Serkan Kaplan:

sık kafana ne duruyorsun

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Emin Urhan:

Yapay et süt yumurta geliyor dünya nüfusu arttıracaklar

yanıt2
yanıt5
ekaf paseh:

o sizden dolayı değil kimsenin ekonomiye güveni kalmadı hayatta kalmak dışında para harcamıyoruz

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gunay yanug:

emeklilerden sıkılık .... vay be göz göre göre seçimi kaybedecekler

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Güray Dilli :

%45 yıllık faiz , yabancını Türk tahvil ve bonolarına ilgisi demektir. Gelecek parayla da kuru tutarlar.... mı...

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murat:

FAİZ ARTIKÇA DOLAR EURO YÜKSELİYOR BU NASIL Bİ TUTARSIZLIK.TERSİ OLMASI LAZIM DI.

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2
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Hayri :

senin parasal sıkışıklık dediğin kimsenin kıpırdayamaması demektir konut satışları dip yaptı kredi kullanımı aynı e nasıl piyasa hareketi olacak her şey birbirine bağlı konut satılacak satan başka bir yatırım yapacak o başka yatırım çark böyle dönecek bu evdeki butun harcamaları kesip durumu duzeltmeye benziyo açsın soğuktasın ev dökülüyo ama kenarda paran var sizinki o hesap

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3
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