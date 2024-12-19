Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar yükselişle 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

REZERVLER 163 MİLYAR 482 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Olay hakem yine rahat durmadı
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
img

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOsman Karslı:

Bu kadar para ile kacti esat

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

23 yil önce dış borç bukadardı sadece.. şimdi 1,5 trilyon dolar :) düş o kasadaki parayı bakalın kasada ne varmış?? Koyunlar cevap veremez buna. Makarnaya zam gelmedikçe sıkıntı yok koyunlara

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 19-20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle! 19 Aralık Perşembe Siyah Kalp 14.bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 19 Aralık İnci Taneleri 27. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.