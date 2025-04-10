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Merkez Bankası Rezervleri 2 Milyar 250 Milyon Dolar Azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 4 Nisan ile biten haftada toplam rezervlerinin 2 milyar 250 milyon dolar azaldığını ve brüt döviz rezervlerinin 77 milyar 838 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Altın rezervleri ise artış göstererek 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Nisan ile biten haftada 2 milyar 250 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Nisan ile biten haftada 2 milyar 250 milyon dolar azalarak, 154 milyar 261 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 771 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 609 milyon dolardan 77 milyar 838 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 4 Nisan haftasında 520 milyon dolar artarak 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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