Merkez Bankası Rezervleri 183 Milyon Dolar Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Ağustos ile biten haftada 183 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Ağustos ile biten haftada 183 milyon dolar azalarak, 176 milyar 327 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 162 milyon dolarlık artışla 90 milyar 928 milyon dolardan 91 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 22 Ağustos haftasında 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi. - İSTANBUL