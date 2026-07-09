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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

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TCMB toplam rezervleri 3 Temmuz haftasında 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 61,9 milyar, altın rezervleri ise 97,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 489 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolar artarak 54 milyar 251 milyon dolardan 61 milyar 952 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Temmuz haftasında 2 milyar 788 milyon dolar artarak 94 milyar 954 milyon dolardan 97 milyar 742 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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