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Merkez Bankası rezervleri 4.9 milyar dolar arttı

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Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 949 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 949 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 938 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 166 milyon dolardan 74 milyar 228 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 21 Ağustos haftasında 5 milyar 886 milyon dolar artarak 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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