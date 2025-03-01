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Merkez Bankası'ndan yabancı para kredileri için daraltma kararı

Merkez Bankası'ndan yabancı para kredileri için daraltma kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gittiğini duyurdu. Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının daraltıldığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

DARALTMA KARARI

Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1'e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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