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Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14
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TCMB'nin haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,14'e yükselirken, politika faizi beklentisi yüzde 37, dolar kuru beklentisi ise 51,47 TL oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin haziran ayında yüzde 29,14 olduğunu açıkladı.

TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 iken, bu anket döneminde yüzde 29,14 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,82 iken, bu anket döneminde yüzde 23,81'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,43 iken, bu anket döneminde yüzde 18,29 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,47 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 54,69 TL iken, bu anket döneminde 55,72 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Yavuz Sglk:

piyasa katılımcılarının beklentisi diye yazıyorsunuz ama bunun kanıtı nedir kafamda oluşan rakamlar mı yoksa gerçek veriler mi bunu bilmek lazım. ben haberin fotoğrafını görmeden inanmıyorum. veri nerede yayınlanıyo resmi olarak

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Haber YorumlarıBurak Vermez:

yüzde 29 mu valla. komşu dün market fiyatlarından bahsediyordu çok pahalı diyo. ben de evet dedim çünkü markete gitmek istemiyorum artık

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Haber YorumlarıYusuf Alper Kaya:

enflasyon dediğinde insanın canı sıkılıyo artık ya hep aynı şeyler görüyoruz her ay yükselişe devam ediyo bu böyle devam ederse ne olacak memleketin haline çok üzülüyorum

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