Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş artışına ilişkin toplu sözleşme sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Sendikalar, taleplerini hükümete iletti ve gözler şimdi hükümetin açıklayacağı teklife çevrildi. Hükümet kanadı da zam teklifini bugün saat 14:00'te duyuracak. Açıklamanın ardından pazarlık sürecinin daha da hızlanması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu işvereninin sendikaların taleplerine yanıt niteliğindeki ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te açıklaması bekleniyor. Dönem Toplu Sözleşme süreci, 28 Temmuz'da başlamış ve 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlanmıştı.

SENDİKALARIN ZAM TALEPLERİ;

Memur-Sen:

  • 2026 yılı için %10 refah payı
  • İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)
  • 2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen

  • Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam
  • 2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı
  • 2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı

Uzmanlar, 2026 yılı için %6+%6'lık bir teklifin masaya gelmesini bekliyor. Geçen yıl uzlaşma sağlanamayan süreçte bu yıl anlaşma ihtimali daha yüksek görülüyor.

BEKLENTİLERİ VE OLASI RAKAMLAR

Uzmanlara göre, geçmiş dönem zam oranları ve enflasyon beklentileri dikkate alındığında, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yine yüzde 6'lık bir teklifin gelmesi olası. Böylece kümülatif zam oranı yüzde 12,36 seviyesinde olabilir. Enflasyon farkı ise ayrıca maaşlara yansıtılacak.

GEÇEN YIL HAKEME TAŞINMIŞTI

Geçen yıl toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış, konu hakeme taşınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu yıl masada uzlaşma sağlanabileceğine inandığını vurguladı.

Olgun Kızıltepe
