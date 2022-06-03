Memur ve emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla netleşti - Haberler

Memur ve emekliler temmuz ayında ne kadar zam alacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla netleşti
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Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklanırken, zam için belirleyici olacak mayıs ayı enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 73,50 artarken, TÜİK'in verilerine göre emekli ve memurun 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emekli ve memur yüzde 35'in üzerinde bir zamma hak kazanacak.
Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilere yapılacak zamma ilişkin tablo daha da netleşiyor. Memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. Bugün açıklanan mayıs enflasyonuyla rakam daha da netleşti. Asıl zam oranı ise 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göreenflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.
5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,
5 aylık memur zammı 35,14,
5 aylık memur enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.
NTV'nin haberine göre memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu söylemişti. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.