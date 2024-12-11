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Mehmet Türk İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Atandı

Mehmet Türk İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Atandı
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Türkiye İş Bankası'nda Mehmet Türk, Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak kariyerine yeni bir yön verdi. Bankanın Hazine Bölümünde uzun yıllar görev yapmış olan Türk, eğitim hayatında önemli başarılar elde etti.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Türk atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Mehmet Türk'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Türk, Virginia Polytechnic Institute and State University İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı ve Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş İşletme Yönetimi Bölümü'nde doktora yaptı.

2000'de İş Bankası'nın Hazine Bölümü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Türk, aynı bölümde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017'de Hazine Müdürü oldu. 2021'de Başkent Kurumsal Müdürü olarak atanan Türk, 2024'te Harvard Business School'da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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