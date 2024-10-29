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Medipol Sağlık Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Hastanelerinde Coşkuyla Kutladı

Medipol Sağlık Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Hastanelerinde Coşkuyla Kutladı
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Medipol Sağlık Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılını hastanelerinde gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları ile kutladı. Hastaneler ay yıldızlı bayraklarla süslenirken, ziyaretçilere bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Medipol Sağlık Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılını hastanelerinde gerçekleşitirdiği farkındalık çalışmalarıyla kutladı.

Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Medipol Sağlık Grubu, hastane ziyaretçilerine bayram coşkusunu yaşatacak özel bir atmosfer hazırladı.

Medipol Sağlık Grubu hastaneleri ay yıldızlı bayraklarla süslendi. Hastanelere gelen çocuklara Türk bayrağı ve Cumhuriyet coşkusunu simgeleyen balonlar dağıtıldı.

Hastane personeli, çocuklara Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi

Cumhuriyet Bayramı Ekonomi Hastane Sağlık Yaşam

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