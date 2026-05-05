MediaMarkt Türkiye temizlik ve iklimlendirme cihazları bakım verilerini paylaştı

MediaMarkt Türkiye, günlük yaşamda kullanılan elektronik cihazlara yönelik sunduğu bakım hizmetlerinin mart ayı satış ve kullanım oranına ilişkin verileri açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde robot süpürge, dikey süpürge ve klima bakım paketleri, adet bazlı satış verilerine göre en yüksek talep gören hizmetler arasında yer aldı.

Hizmet kullanımındaki bölgesel dağılımda, robot süpürge bakımında İstanbul, Akdeniz ve Ankara öne çıkarken, klima bakımında Akdeniz Bölgesi ve Adana yüksek talebin görüldüğü yerler oldu.

Evde ve iş yerlerinde kullanılan teknolojik cihazların sayısı artarken, bu cihazların performansını uzun süre koruyabilmesi için bakım ve verimli kullanım giderek daha önemli hale geliyor.

MediaMarkt Türkiye'nin müşterilerine sunduğu bakım hizmet paketlerine ilişkin mart ayı satış ve kullanım oranı verileri, kullanıcıların artık yalnızca cihaz satın almakla kalmayıp, bu cihazların performansını uzun vadede korumaya da odaklandığını gösteriyor.

Özellikle temizlik teknolojileri ve iklimlendirme ürünlerine yönelik bakım hizmetlerinde dikkat çekici bir talep artışı gözlemleniyor.

Mart ayı satış ve kullanım oranı verilerine göre, MediaMarkt Türkiye'nin bakım hizmetleri arasında en yüksek talep, adet bazlı satışlara göre robot süpürge bakım hizmetlerinde gerçekleşti.