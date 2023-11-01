MediaMarkt Türkiye'nin yeni CEO'su Hulusi Acar oldu

MediaMarkt Türkiye'de Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Acar, CEO olarak atandı. Acar, markanın başarılarına katkıda bulunmuş ve Türkiye'nin en başarılı ülkelerinden biri haline gelmesinde önemli rol oynamıştır.

MediaMarkt, ülkemizde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. MediaMarkt Türkiye'de Mart 2018'den bu yana Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak görev yapan Hulusi Acar, kasım ayı itibariyle çalışmalarını MediaMarkt Türkiye Ceo'su olarak sürdürecek.

Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye'nin yeni Ceo'su oldu

MediaMarkt Türkiye'de bir kan değişimi yaşandı. Mart 2018'den bu yana Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak görevini sürdüren Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye'ye CEO olarak atandı.

MediaMarkt'ta COO pozisyonunda gerek mağaza sayısındaki artış gerekse diğer alanlarda aktif rol oynayan Acar aynı zamanda pazarlama, bütünleşik kanal yönetimi, müşteri deneyimi ve bağlılığı programlarının yönetimini de üstlenerek markanın başarılarına katkılarda bulundu.

MediaMarkt 'Okula Dönüş' kampanyasında yeni ürünler!

2023 global stratejisini Deneyim Şampiyonluğu olarak benimseyen markanın, 360 derece deneyim mükemmelliğine odaklanma vizyonu kapsamında; çalışan, alışveriş, kullanım, sosyal ve çevresel etki deneyimi olarak 4 ana başlıkta ayrı ayrı ele aldığı deneyim şampiyonluğu hedefini yerine getirmesinde önemli paya sahip olan Acar, Türkiye'nin grubun en başarılı ülkelerinden biri haline gelmesinde de önemli bir rol oynadı.

Hulusi Acar, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde satış, pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip Acar, MediaMarkt Türkiye'nin yeni CEO'su olarak atandı.

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