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McDonald's'ın Küresel Satışları İlk Çeyrekte Yüzde 1 Azaldı

McDonald's'ın Küresel Satışları İlk Çeyrekte Yüzde 1 Azaldı
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McDonald's, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Küresel satışları yüzde 1 azalırken, ABD'deki satışları yüzde 3,6 ile büyük bir düşüş kaydetti. Şirketin geliri ve net karı da azaldı.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

McDonald's, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 3,6 azalarak 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Şirketin "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları da yüzde 1 azalırken, franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 arttı.

Şirketin geliri ve karı azaldı

McDonald's'ın geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 5,96 milyar dolara geriledi.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

McDonald's'ın net karı da ilk çeyrekte yüzde 3 azalışla 1,87 milyar dolara düştü.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,66 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 2,60 dolara indi.

McDonald's CEO'su Kempczinski, belirsizliklere işaret etti

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, günümüz tüketicilerinin "belirsizlikle boğuştuğunu" belirtti.

Kempczinski, "McDonald's, 70 yıllık inovasyon, liderlik ve kanıtlanmış çeviklik geçmişine sahip. Bunlar, en zorlu piyasa koşullarında bile yolumuzu bulabileceğimize ve pazar payı kazanabileceğimize dair bize güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

McDonald's, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle geçen yıllarda boykotların hedefi haline de gelmişti ve şirketin finansal sonuçları 2023'ün son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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