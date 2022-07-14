Mazıdağı'nda buğday hasadına devam eden çiftçi, verimden şikayetçi - Haberler

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Mazıdağı'nda buğday hasadına devam eden çiftçi, verimden şikayetçi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Mazıdağı'nda buğday hasadına devam eden çiftçi, verimden şikayetçi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sulu tarım arazilerinde buğday hasadı devam ediyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sulu tarım arazilerinde buğday hasadı devam ediyor.

Önemli tarım merkezlerinden biri olan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde biçerdöverler buğday hasadına devam ediyor. Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde bir yıllık emeklerini toplamaya başlayan çiftçi, buğday veriminden memnun olmadıklarını söyledi. Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde genç çiftçi Ahmet Öztemel, buğday hasadı bu yıl bekledikleri verimi almadığını belirtti. Öztemel, "Geçen yıl aldığımız verim dönüm başına 800 kilo kalırken bu yıl ise 400 - 500 kilo taş çatlasın 550 kilo verim aldık" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mazıdağı Mardin Ekonomi Haberler

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