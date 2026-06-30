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Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Yıllık Yüzde 38,37 Arttı

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TÜİK verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Mayıs ayında yıllık %38,37, aylık %5,23 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde yüksek artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde (H-ÜFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 38,37, aylık ise yüzde 5,23 artış kaydedildi.

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,23 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 24,34 artış kaydedildi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,37, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,52 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YIILIK YÜZDE 41,27 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 38,63 artış kaydedildi. Endekste, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 42,60, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 36,18 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 4,27 artış kaydedildi. Endekste, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,80, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 6,73 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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