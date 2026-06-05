Haberler

Fiyat artışları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta yıllık bazda madencilikte yüzde 42,74, imalatta yüzde 30,72, elektrik gaz dağıtımında yüzde 6,88 ve su temininde yüzde 35 arttı. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 12,04 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında görüldü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayısta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 42,74, imalatta yüzde 30,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,88 ve su temininde yüzde 35 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,75, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,96 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 42,74, imalatta yüzde 30,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,88 ve su temininde yüzde 35 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 27,76, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,05, enerjide yüzde 31,45 ve sermaye mallarında yüzde 23,73 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,85, imalatta yüzde 1,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,04 ve su temininde yüzde 3,37 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,94, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,31, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,29, enerjide yüzde 6,6 ve sermaye mallarında yüzde 1,58 yükseliş oldu.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,8542,74
İmalat1,9930,72
Elektrik, gaz, buhar12,046,88
Su temini3,3735
(Sürecek)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

Aziz Yıldırım'dan seçime saatler kala ezber bozan Hakan Safi sözleri
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi siyasete atıldı! İşte partisi
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti