Maxion Wheels, IAA Mobility 2025'te Sürdürülebilir Jant Çözümlerini Tanıttı

Maxion Wheels, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen "IAA Mobility 2025" fuarında "Yeni Bir Çağ İçin Yeniden Tasarlandı" vizyonuyla geliştirdiği jant ürün portföyünü ziyaretçileriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hız kazandığı otomotiv sektöründe Maxion Wheels, ulaşılabilir ve yüksek teknolojiye sahip sürdürülebilir jant çözümleriyle bir kez daha öne çıktı.

Maxion Wheels, IAA Mobility 2025'te yer alan standında araç üreticileriyle dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan mühendislik, teknoloji ve tedarik çözümlerini de paylaştı.

Şirket, IAA 2025'te, uygun maliyet, estetik, dayanıklılık ve sürdürülebilirliği aynı üründe buluşturduğu Maxion FUSION'ı tanıttı. Farklı tasarım imkanlarıyla stil özgürlüğü sunan Maxion FUSION, standart alaşıma kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha az karbondioksit emisyonu salarak çevreye duyarlı bir jant olarak öne çıkıyor.

Sağlamlığıyla dikkati çeken ürün, kötü yol koşullarında darbe enerjisini daha iyi hapsederek lastik hasarını da aza indiriyor. Alüminyum disk ve çelik jant kenarı özelliğine sahip Maxion FUSION, tüm OEM spesifikasyonlarına, radyal darbe testleri ve ZWARP dahil uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak test edildi.

Fuarda Maxion Wheels, farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap veren farklı yeni nesil jantlarını da sergiledi. Çevre dostu malzemelerle geliştirilen ve sürdürülebilirliği merkeze alan konsept jantı Maxion BIONIC, ekonomik çözümleriyle maliyet avantajı sunan Styled Steel konsept jant ve estetik ile performansı bir araya getiren, Porsche Macan için geliştirilmiş premium segment ürünü olarak öne çıkan binek araç jantını da ziyaretçileri ile buluşturdu.

Otomotiv sektöründe araç tasarımları yeni mobilite ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için geliştikçe, Maxion Wheels müşterilerinin geçiş süreçlerini destekleyen yatırımları yapmaya devam ediyor.

Şirket, portföyünde alüminyum ve çelik jantların yanı sıra performans, verimlilik ve stil için tasarlanmış yeni hibrit çözümlere de yer veriyor.