Maxion'un Genç Profesyoneller için Kariyer Gelişim Programı Discovery Türkiye'de Başladı

Maxion'un genç profesyonellere yönelik kariyer gelişim programı Discovery'nin açılış toplantısı, bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maxion, küresel çapta uyguladığı eğitim ve gelişim programı Discovery ile genç profesyonellere teknik yeterliliklerin yanı sıra farklı kültürlerle çalışma deneyimi, kültürlerarası iletişim, proje yönetimi, finans ve sosyal etki gibi konularda eğitim veriyor.

Programın açılış toplantısı, bu yıl 5 farklı ülkeden 9 genç profesyonelin katılımıyla Türkiye'de Maxion İnci Jant Grubu ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Discovery Programı'nın açılış etkinlikleri kapsamında katılımcılar, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) Seferihisar'daki Doğal Yaşam Çiftliği'ni ziyaret ederek sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, çiftlikte limon ağacı dikerek vakfın projelerine katkıda bulundu.

Liderlik ve işbirliği becerilerini geliştiriyor

Maxion, Discovery Programı ile genç profesyonellere farklı coğrafyalarda çalışma deneyimi kazandırmanın yanı sıra küresel iş anlayışı, yenilikçilik ve stratejik düşünme gibi alanlarda liderlik ve işbirliği becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.

Kariyer gelişimini destekleyen program, katılımcıların bireysel potansiyellerini keşfetmelerine ve bu potansiyeli hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarına yansıtmalarına olanak tanıyor.

Program süresince uluslararası projeler geliştirmek üzere bir araya gelen katılımcılar, bu projeler aracılığıyla küresel iş dünyasına katkı sunmayı hedefliyor.

Program kapsamında yapılandırılan eğitim içeriği, genç yeteneklerin edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında sürdürülebilir şekilde kullanmasını da amaçlıyor. Bu kapsamlı gelişim süreci, katılımcıları yalnızca mesleki uzmanlık alanlarında değil, aynı zamanda kişisel gelişim, sorumluluk bilinci ve çok kültürlü iş ortamlarına uyum gibi konularda da donanımlı, çevik ve etkili bireyler olarak geleceğe hazırlıyor.

Maxion Discovery Programı, genç yetenekleri topluma duyarlı, çevre bilincine sahip ve küresel bakış açısıyla hareket eden liderler olarak da yetiştirmeyi hedefliyor.