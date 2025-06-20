Maxion İnci Jant Grubu İhracat Başarısıyla İki Ödül Kazandı

Otomotiv sektörü üreticilerinden Maxion İnci Jant Grubu, ihracat alanındaki başarısıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından iki ayrı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen değerlendirmede, Maxion İnci Jant Sanayi AŞ. ihracatçılar arasında "Altın Kategori" ödülünü aldı.

Grubun diğer şirketi Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret AŞ. ise "Gümüş Kategori" ödülünün sahibi oldu.

Maxion İnci Jant Grubu'nun başarısında, ihracat odaklı büyüme stratejisi, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve yenilikçi yaklaşımı etkin rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Türkiye'nin ihracat gücüne katkı sağlamaktan ve dünya pazarlarında Türk Bayrağını gururla dalgalandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Zaim, iki grup şirketinin kazandığı ödüllerin, yalnızca ticari bir başarı olmadığını vurgulayarak, "Bu başarı aynı zamanda Türk mühendisliğinin, üretim kalitemizin ve sürdürülebilir üretim anlayışımızın da birer göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.