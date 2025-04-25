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Maxion İnci Jant Grubu, Global Maxion Takım Ödülleri'nde 6 Ödül Kazandı

Maxion İnci Jant Grubu, Global Maxion Takım Ödülleri'nde 6 Ödül Kazandı
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Maxion İnci Jant Grubu, 2024'te sunduğu yenilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim projeleriyle 6 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ödüller, grup fabrikalarının uluslararası rekabet gücünü ve teknolojik gelişimi vurguladığı belirtildi.

Maxion İnci Jant Grubu, 2024'te gerçekleştirdiği projelerle, Global Maxion Takım Ödülleri kapsamında 6 farklı ödüle layık görüldü.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Maxion Wheels'ın küresel çapta düzenlediği Maxion Team Awards (MTS) 2024'te, Maxion İnci Jant Grubu'nun fabrikaları inovasyon, dijital dönüşüm, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir üretim alanlarındaki performanslarıyla öne çıktı.

Ödüller kapsamında Maxion İnci Alüminyum, İnovasyon Kategorisi'nde birinciliği, Maxion Jantaş, Yönetim Doğal Çalışma Ekibi Kategorisi'nde birinciliği, Maxion İnci Alüminyum, OPEX Kategorisi'nde ikinciliği, Politika Yaygınlaştırma Kategorisi'nde ikinciliği ve Dijital Dönüşüm Kategorisi'nde özel ödülü almaya hak kazandı. Maxion İnci Çelik ise Üretim Doğal Çalışma Ekibi Kategorisi'nde üçüncülük elde etti.

Maxion İnci Jant Grubu, Almanya, Çekya, İspanya, İtalya ve Güney Afrika'daki Maxion Wheels fabrikaları arasında 6 ödül kazanarak başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci Jant Grubu Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü, ödüllerin ülke sanayisine büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Ünlü, "Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarılar, yerel üretimin uluslararası rekabet gücüne ve teknolojik gelişime olan katkısını bir kez daha kanıtlarken, aynı zamanda AR-GE ve dijitalleşme alanındaki yatırımların önemini de vurguluyor. Ödül alan projelerimiz, sadece bizim için değil Türk sanayisi için de bir referans noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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