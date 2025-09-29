Mastercard, 'En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi' Ödülünü Kazandı

Mastercard, insan kaynakları danışma şirketi Youthall'un düzenlediği ve üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen Youth Awards'ta "En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (50-999 Çalışan)" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren global teknoloji şirketi Mastercard, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, "En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (50-999 Çalışan)" kategorisinde birinci oldu.

Mastercard'ın genç yetenekler için cazip bir işveren olmasında, sadece küresel iş ağı değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyondaki öncü rolü dikkati çekiyor.

Şirket, yapay zeka destekli ödeme çözümleri, dijital güvenlik uygulamaları, sürdürülebilir finans teknolojileri ve açık bankacılık alanındaki inovasyonlarıyla iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Türkiye'de de dijitalleşmeye katkı sunan projeleriyle hem tüketicilere hem de işletmelere katma değer oluşturuyor.

Şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası alanında yaptığı çalışmaların gençlerin verdiği oylarla belirlendiği yarışmaya bu yıl 29 kategoride 180 şirket katıldı.

Oylamada 253 üniversiteden ve 245 bölümden toplam 192 bin 384 oy kullanıldı. Toplam oy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 209 artarken, bu yıl da geçen yıl ile benzer şekilde en çok oy kullanan üç bölüm endüstri ve bilgisayar mühendislikleriyle işletme olarak sıralandı.

Oy kullanan gençlerin yüzde 31,6'sını üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturdu. Kullanılan oy sayısıyla Youth Awards bir kez daha Türkiye'nin en büyük gençlik oylaması olma özelliğini korudu.